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4 gündür haber alınamayan kişi derede aranıyor

AA, Uğur Subaşı - Güncel
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Sakarya'da, 4 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kişi için Çark Deresi'nde arama çalışması başlatıldı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, 4 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kişi için Çark Deresi'nde arama çalışması başlatıldı.

Bayram Öztürk'e ulaşamayan yakınları, 4 gün önce polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Öztürk'ü bulmak için çalışma başlattı.

Şehir merkezinden geçen Çark Deresi'nin çevresinde cüzdan ve telefon bulan vatandaşlar, durumu emniyete bildirdi. Eşyaların kaybolan Öztürk'e ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı.

Daha sonra AFAD ekipleri ve dalgıç polislere haber verildi.

Dereye giren ekipler, halat ve çubuk ekipmanlarıyla suda arama çalışması başlattı.

4 gündür haber alınamayan kişi derede aranıyor

4 gündür haber alınamayan kişi derede aranıyor

4 gündür haber alınamayan kişi derede aranıyor

4 gündür haber alınamayan kişi derede aranıyor

4 gündür haber alınamayan kişi derede aranıyor

4 gündür haber alınamayan kişi derede aranıyor

4 gündür haber alınamayan kişi derede aranıyor

4 gündür haber alınamayan kişi derede aranıyor

AA / Uğur Subaşı - Güncel

Bayram Öztürk, Sakarya, Polis, Güncel, Haberler

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