Sakarya'da 209 kişi karantinaya alındı
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Sakarya'da 209 kişi karantinaya alındı

23.02.2021 19:22 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:27
Sakarya'da 209 kişi karantinaya alındı

SAKARYA Valiliği, 44 yerleşim yerinde toplam 209 kişinin koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı açıkladı.

SAKARYA Valiliği, 44 yerleşim yerinde toplam 209 kişinin koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı açıkladı.

Koronavirüs vakalarında artış gözlenen Sakarya'da, 9 apartman ve 35 evde toplam 209 kişi karantina altına alındı. Sakarya Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid- 19 salgını ile yoğun ve kararlı mücadelemiz kapsamında ilimiz genelinde bugün itibariyle 9 apartman, 35 müstakil ev olmak üzere toplam 44 yerleşim biriminde 209 kişi karantinaya alınmıştır. Sizlerden kural ve tedbirlere hassasiyetle uymanızı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Sakarya'da 209 kişi karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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