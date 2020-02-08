: Sakarya çakallar kovaladı, elektrik direğine çıkıp yardım bekledi

08.02.2020 20:07 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:09

Çakallar kovaladı, elektrik direğine çıkıp yardım bekledi

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yayladaki evine giden Murat Kurt'un iddiasına göre, 2 çakal tarafından kovalanınca çareyi elektrik direğine tırmanmakta buldu. Murat Kurt yakınlarını arayarak yardım isterken, elektrik direğine çıktığı anları cep telefonuyla kaydetti.

Akyazı'da yaşayan Murat Kurt, Acelya Yaylası'nda bulunan yayla evini kontrol etmeye gitti. Geri döneceği sırada tipi fırtınasına yakalanan Murat Kurt'un iddiasına göre, kendisini kovalayan 2 çakaldan kaçmak için elektrik diğerine tırmanarak yakınlarını arayıp yardım istedi. Murat Kurt yaylaya gelen yakınları tarafından ilçe merkezine getirildi. O anları cep telefonuyla kaydeden Murat Kurt, "Yaylada bulunan evlere hırsız girdiğini haberini duyunca kros motorla gitmek zorundaydım, yayla evine 1 kilometre kala motorumu bıraktım. Yol kapalı olduğu için yürüyerek gittim. Dönüşte motor çalışmadı, yoğun kar yağışı başlamışt,ı yayla evime dönemedim. 2 çakal kovaladı elektrik direğine çıktım. Telefonla akrabalarıma beni almaları için haber verdim. Hatıra amacıyla video çektim, 3 saat yakın bekledim beni kurtardılar. Öncelikle yaylaya gideceklere tek başlarına gitmemeleri söylüyorum"dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu