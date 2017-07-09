Sakarya Büyükşehir Basketbol'da Transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Basketbol, James Metecan Birsen'i transfer etti·.



Kulüpten yapılan açıklamada, kulüpte yeni sezon öncesi transferlerin devam ettiği bildirildi.



Bu kapsamda daha önce Doğukan Şanlı, Mehmet Özdoğan ve Can Korkmaz'ı renklerine bağlayan Büyükşehir Basketbol, 1995 doğumlu genç oyuncu James Metecan Birsen'i de kadrosuna kattığını açıkladı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"1995 doğumlu ve 2.05 boyundaki kısa forvet James Metecan Birsen ile sözleşme imzalanmıştır. Oyuncu önümüzdeki sezon Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü forması giyecektir. Yıldız, Genç ve Ümit Milli Takım kadrolarında yer alan Birsen, 2010 yılında Karadağ'da düzenlenen Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda bronz, 2013 yılında düzenlenen Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası ve 2014 Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda altın, 2015 yılında düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazanan Milli Takım kadrolarında bulunmuştur. Son olarak Tahincioğlu Süper Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde forma giyen Birsen, 22 maç, 17 dakika, 6 sayı, 3 ribaund ve 1 asist ortalamalarıyla mücadele etmiştir. Metecan Birsen'e takımımıza hoş geldin diyor, yeşil siyah forma altında nice başarılar diliyoruz. Transfer gelişmelerini kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."