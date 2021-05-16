Tepki gösterdiği bisikletli tacizci bıçakladı
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Tepki gösterdiği bisikletli tacizci bıçakladı

Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bisikletiyle gezerken balkonda bulunan kadınları laf atarak taciz ettiği iddia edilen kişi, kendisine tepki gösteren kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bisikletiyle gezerken balkonda bulunan kadınları laf atarak taciz ettiği iddia edilen kişi, kendisine tepki gösteren kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı.  

Olay öğle saatlerinde, Serdivan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şehit Sinan Gümüştaş Sokak'ta meydana geldi. Bisikletiyle gezen ve balkonda oturan kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, kadınların oturduğu apartmandan çıkan ismi öğrenilemeyen kişiyle kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine saldırgan, bu kişiyi  bıçakladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Toyota Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılan kişi tedavi altına alındı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 


Tepki gösterdiği bisikletli tacizci bıçakladı
Tepki gösterdiği bisikletli tacizci bıçakladı
Tepki gösterdiği bisikletli tacizci bıçakladı
Tepki gösterdiği bisikletli tacizci bıçakladı
Tepki gösterdiği bisikletli tacizci bıçakladı
Tepki gösterdiği bisikletli tacizci bıçakladı
Tepki gösterdiği bisikletli tacizci bıçakladı
Tepki gösterdiği bisikletli tacizci bıçakladı
Tepki gösterdiği bisikletli tacizci bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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