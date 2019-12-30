Sakarya Barosu Başkanı Burak: "Arabuluculuk görüşmelerinde işçiye zorunlu avukat atanmalı"

30.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:32

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, baroların adli yardım bürolarından ekonomik durum araştırması yapılmaksızın işçiye arabuluculuk görüşmelerinde zorunlu avukat atanması gerektiğini bildirdi.

Barodan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız'ı ziyaret eden Burak, zorunlu arabuluculukta işçi vekilliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Burak, arabuluculuk görüşmelerinde işçilerin masadan mağduriyetle kalktığını, işçilere uygulanan zorunlu arabuluculukla yargının ve adaletin "taşeron eline" teslim edildiğini savundu.

Arabuluculukta taraflar arasında bir dengenin olmadığını öne süren Burak, "Örnek vermek gerekirse; ağır sıklet bir boksör ile hafif sıklet boksörün aynı ringde maça çıkmasına benzer bu durum. Ağır sıklet boksörün maçı alacağı kesindir ama hakem tarafsız, tarafsız da zaten maçın sonucu en başından belli. Arabuluculuk görüşmelerinde de aynı durum söz konusu. Görüşmelerde bir masa var, bu masanın bir tarafında zayıf işçi, diğer tarafında güçlü iş veren. Bunun neresi adaletli?" ifadelerini kullandı.

Burak, arabuluculuğun zorunlu dava şartı olmaktan çıkarılarak, ihtiyari olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Adliyelerin dışına çıkarılan bir yargılamadan söz ediyoruz. Bu yargılamayla hukuk güvenliği de ortadan kaldırılmaktadır. Arabuluculuk görüşmelerinde taraflar arasındaki dengenin sağlanması için yani zayıf olan işçiler için zorunlu işçi vekilliği getirilmelidir. Baroların adli yardım bürolarından ekonomik durum araştırması yapılmaksızın, işçiye arabuluculuk görüşmelerinde zorunlu avukat atanmalı. İşte o zaman işçilerimiz hakkını tam anlamıyla alacaktır. Güçsüz bireylere adalete erişimde ancak barolar destek olabilir, bu kapsamda Türk-İş ve Hak-İş Konfederasyonlarımızı ziyaret ederek, desteğimizi ilettik."

Burak, ziyaretlerde Atalay ve Yıldız'a hediye takdim etti.

Kaynak: AA