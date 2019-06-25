Saka Kuşu Filmi

13 yaşındaki Theodore Decker'ın hayatı, annesinin Metropolitan Müzesi'ne düzenlenen bir terörist saldırısında öldürülmesinin ardından alt üst olur. Theodore, tüm bu karmaşanın ortasında The Goldfinch adı verilen paha biçilemez bir sanat eserini çalar. Theodore'un annesinin bombalanma sonucu öldürüldüğü o günden geriye elinde kalan tek somut şey The Goldfinch’tir. Kafesine zincirlenmiş bir Saka Kuşu portresi olan The Goldfinch, Theodore’un hayatını yeniden inşa etme sürecinde önemli bir yer edinecektir.



Yönetmen: John Crowley

Senaryo: Peter Straughan, Donna Tartt

Oyuncular: Nicole Kidman, Ashleigh Cummings, Ansel Elgort, Finn Wolfhard, Sarah Paulson, Luke Wilson, Aneurin Barnard, Jeffrey Wright, Luke Kleintank, Denis O'Hare, Willa Fitzgerald, Oakes Fegley, Peter Jacobson

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Goldfinch

Yapımcı Firma: Amazon Studios

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 18.10.2019

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Kaynak: InterSinema.com