Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Trabzonlu sanatçı Sait Uçar'dan üzen haber geldi. Peki, Sait Uçar öldü mü, hastalığı neydi? Sait Uçar kimdir? Sait Uçar sağlık durumu ne?

SAİT UÇAR KİMDİR?

3 Nisan 1962 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Sait Uçar Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak biliniyor.

Uçar, ilk ve orta öğrenimini Hamsiköy'de tamamladı ve Trabzon Ticaret Lisesi'ni bitirdi.

Ortaokul sıralarında ilk bestesini yaparken 26 albümünün söz ve müzikleri kendisine aittir. Sait Uçar kendi albümlerinin yanında pek çok Karadenizli şarkıcının albümüne de besteleriyle katkı vermiştir.

SAİT UÇAR ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Uzun süredir yakalandığı kanser ile mücadele eden Sait Uçar'ın ölüm haberini Menejeri Naz Özcan verdi. Özcan " Sanat Çınar'ımız canımız Sait Uçar'ı kayıp ettik. Mekânı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin''dedi.

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