Şair Genç'ten Öğretmen ve Öğrencilere Söyleşi

Şair Nurullah Genç, Samsun'un Havza ilçesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik söyleşi gerçekleştirdi.

Genç, Havza Milli Eğitim Müdürlüğünce Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen "başarı bedel ister" söyleşisinde, başarılı olabilmek için bazı fedakarlıklar yapılması gerektiğini söyledi.

Dinleyicilere kendi yaşamından örnekler veren Genç, başarıya ulaşmanın bilgiye ulaşmak, tecrübe, istek ve motivasyondan oluşan 4 unsuru bulunduğunu belirtti.

Başarılı olmanın yolunun çok boyutlu olmaktan geçtiğini vurgulayan Genç, "Hayal kurmalısın. Hayal kurmayının geleceği olmaz. Neyin peşinde olduğunuzu bilmek zorundasınız. Hedefleriniz kaç günlük, kaç haftalık kaç yıllıktır? Mesela 20-30 yılı hayal edebiliyor musunuz? Zorluklar karşısında vazgeçmeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Genç, daha sonra "hayat ve sanat" adlı söyleşide öğretmenlerle bir araya geldi.

Günümüzün en büyük sorununun okumamak, öğrenmemek ve sanat için çaba göstermemek olduğuna işaret eden Genç, okumayınca da hayatın özünün kaçırıldığını anlattı.

Söyleşilere Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Kumkayır ve İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Kahyaoğlu katıldı.