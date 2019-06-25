'Şair Ceketli Çocuk' Kazım Koyuncu'nun 14. ölüm yıl dönümü! Kazım Koyuncu kimdir, nereli?

Akciğer kanseri nedeniyle hayata veda eden şarkıcı Kazım Koyuncu'nun 14. ölüm yıl dönümü. Sanatçı, Karadeniz müziğinin önemli ve sevilen seslerindendi. Kazım Koyuncu nereli? Kazım Koyuncu şarkıları ve daha fazlası haberimizde…

KAZIM KOYUNCU KİMDİR?

Şarkıcı Koyuncu, 7 Kasım 1971 tarihinde Artvin'de dünyaya geldi. Geleneksel Karadeniz müziği ile Rock'n'Roll müziği sentezleyerek kendi tarzını yarattı. Kazım Koyuncu, Müziğe ortaokul birinci sınıfta mandolin çalarak başladı ve çocukluğu, "Kemençeci Yaşar" lakabı ile bilinen Yaşar Turna'nın yanında türkü dinleyerek geçti. İstanbul'a üniversite eğitimi için geldikten sonra müzikle yoğun olarak uğraşmaya başladı ancak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden siyasi nedenlerle ayrılmak zorunda kaldı.

LAZ HALK MÜZİĞİNİ ROCK İLE BİRLEŞTİRDİ

Koyuncu, 1992 yılında profesyonel müzik hayatına atıldı. 1992'de Ali Elver ile "Dinmeyen" adlı özgün müzik grubunu kurdu ve profesyonel olarak müzik yapmaya başladı. Zamanla Lazca müzik yapmak için bu gruptan ayrılmışsa da rock'tan kopamadı. Böylelikle geleneksel Laz halk müziğini rock ile birleştirdi. 1993'te Mehmet Ali Barış Beşli ile birlikte Zuğaşi Berepe (Denizin Çocukları) adlı rock müzik grubunu kurdu. 1995'te Va Mişkunan (Bilmiyoruz), 1998'de de İgzas (Gidiyor) adlı albümleri yapan grup, sınırlı sayıda basılmış bir konser albümü (Bruxel Live) çıkardıktan sonra 1999 yılında dağıldı.

GÜLBEYAZ DİZİSİNİN MÜZİKLERİNİ YAPARAK ÜLKE GENELİNDE TANINDI

Kazım Koyuncu, tek başına müziğe devam etti ve Salkım Söğüt adlı projelerin ikincisinde 3 şarkıyla yer aldı. 2001'de Viya! adlı ilk solo albümünü çıkardıktan sonra Gülbeyaz dizisinin müziklerini yaparak tanındı. Ardından Kemal Sahir Gürel ile birlikte Sultan Makamı adlı televizyon dizisinin müziklerini hazırladı. Karadeniz müziğinin güçlü temsilcilerinden Fuat Saka, Volkan Konak ve Bayar Şahin ile birlikte düzenledikleri, Hey Gidi Karadeniz konserler dizisinin de öncülüğünü yaptı, Nisan 2004'te çıkardığı ikinci solo albümü Hayde ile popülerliğini arttırdı.

33 YAŞINDA KANSERDEN YAŞAMA VEDA ETTİ

2004'ün sonlarında Kazım Koyuncu'ya akciğer kanseri teşhisi konuldu ve kanser tedavisi görmeye başladı. Ancak 25 Haziran 2005'de, 33 yaşındayken Kazım Koyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 27 Haziran 2005'te, doğduğu köy olan Pançol'da fındık ağaçlarının çevrelediği köy mezarlığına defnedildi.