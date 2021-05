Said Sefa kimdir? Said Sefa nereli?

Şanlıurfa doğumlu ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu olan Said Sefa kimdir? Said Sefa nereli?

SAİD SEFA KİMDİR?

Şanlıurfa doğumlu Said Sefa, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını felsefe ve din bilimlerinden yapmıştır. Şurkav Şehir Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğu ve sahne içi yönetmenliği yapan Said Sefa Gazi Üniversitesi Genel Tiyatro Yönetmenliği de yapmıştır. Başkent İletişim Akademisi başta olmak üzere bir çok kurumda seminer, kurs, eğitim alan, bilahare eğitmenlik yapan Said Sefa'nın Aşksız Kalmış Şiirler kitabıyla aynı ismi taşıyan şiir albümü vardır. Bir çok yerel televizyon ve gazetede gazetecilik mesleğini yürüten Sefa sanat, kültür, sosyoloji, siyaset alanında çeşitli organizasyonlarda koordinatör ve sunuculuk görevi üstlenmiştir. Said Sefa hali hazırda Haberdar.com ve Sporexpress.com sitelerinin genel yayın yönetmenliği yapmaktadır.