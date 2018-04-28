Sahte Tabancayla Soygun Yapmaya Kalktı, Polis Olay Yerinde Bulunan Çekim Ekibini Vurdu

Amerika'nın Omaha eyaletinde, program ekibi bir restorantta çekim yaptığı sırada elinde sahte tabanca bulunan bir genç soygun yapmaya kalktı. Olay yerine gelen polis ekipleri yanlışlıkla elinde mikrofon bulunan 38 yaşındaki çekim ekibi görevlisi Bryce Dion'u kafasından vurarak öldürdü.

Polisin otuz defa ateş ettikten sonra film ekibin arkadaşı polisin yanlışlıka arkadaşını vurduğu ve kapının önünde yattığı gördü. Adamın üzerinde çelik yalek olmasına rağmen mermilerin kolunun altında girip ölüme sebep olduğunu belirtildi. Soygu Cortez Washington başak bir kapıdan kaçmaya çalışırken polis tarafından öldürüdü. Yapılan incelemede elindeki tabancanın sahte olduğu belirtildi. Hayatını kaybedeb Bryce'nin kardeşi polisler hakkında dava açtı.