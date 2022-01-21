Sahte pasaportlu Moğolistanlı kadın hırsız, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahte pasaportlu Moğolistanlı kadın hırsız, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sahte pasaportlu Moğolistanlı kadın hırsız, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı Türkiye'de işlediği iki ayrı hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Moğolistan uyruklu kadın hırsız, sahte belgelerle Türkiye'ye girmek isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Sahte pasaportlu Moğolistanlı kadın hırsız, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İSTANBUL - Türkiye'de işlediği iki ayrı hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Moğolistan uyruklu kadın hırsız, sahte belgelerle Türkiye'ye girmek isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre üç hafta önce Buyandelger A. isimli kadın yolcu Moğalistan'dan Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolüne gelen yolcunun ibraz ettiği pasaportun başkasına ait olabileceğinden şüphelenen polis ekipleri, bunun üzerine detaylı inceleme başlattı. Yolcunun yapılan üst aramasında Uransaıkhan U. ismine tanzim edilmiş bir Moğolistan pasaportu daha olduğu tespit edildi. Parmak izi alınan yolcunun gerçek kimliğinin Moğolistan uyruklu Uransaıkhan U. olduğu anlaşıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı detaylı incelemede Moğolistan uyruklu Uransaıkhan U.'nun daha önce Türkiye'de işlediği farklı hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 4 ay cezası bulunduğu tespit edildi. Hapis cezası almamak için Türkiye'den sahte pasaportla kaçan şahıs, yine sahte pasaportla Türkiye'ye girmek isterken bu kez yakayı ele verdi. Gerekli işlemleri tamamlanan kadın hırsız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte pasaportlu Moğolistanlı kadın hırsız, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Sahte pasaportlu Moğolistanlı kadın hırsız, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Sahte pasaportlu Moğolistanlı kadın hırsız, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yasak - Son Dakika Haberleri

İstanbul Havalimanı, Moğolistan, Türkiye, Polis, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title