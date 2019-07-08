Sahte para ile hesap ödeyen zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde restoranda hesabı sahte para ile ödediği belirlenen zanlı tutuklandı.

İlçe merkezindeki bir restorana giden 3 kişi, kasiyere hesap ücreti için yüz lira ödedi. Gün sonunda kasadaki parayı iş yerine ait hesaba yatırmak için ATM'ye giden iş yeri sahibi, cihazın parayı kabul etmemesiyle olayı fark etti.

Aynı şahısların bir sonraki gün tekrar iş yerine gelip, aynı yöntemle hesap ödemeye çalıştığını gören iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

İlçedeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi'ne (KGYS) bağlı kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, zanlıları yakaladı.

Abana İlçe Emniyet Amirliği ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA