ADANA Sahte para ile cep telefonu satın alan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ADANA Sahte para ile cep telefonu satın alan şüpheli yakalandı

10.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:07

Sahte para ile cep telefonu satın alan şüpheli yakalandıADANA'da, internetten satışa çıkardığı cep telefonunu, anlaştığı Emre A.'ya 1750 TL'ye satan Mustafa Yüksel, aldığı paranın, markette alışveriş yaptığı sırada sahte olduğunu öğrendi.

Sahte para ile cep telefonu satın alan şüpheli yakalandı

ADANA'da, internetten satışa çıkardığı cep telefonunu, anlaştığı Emre A.'ya 1750 TL'ye satan Mustafa Yüksel, aldığı paranın, markette alışveriş yaptığı sırada sahte olduğunu öğrendi. Dolandırıldığını anlayan Yüksel'in şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalanan Emre A., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Kentte yaşayan Mustafa Yüksel, cep telefonunu satmak için internete ilan verdi. Yüksel ile internet üzerinden irtibata geçen Emre A., cep telefonunu 1750 TL'ye almak üzere anlaştı. Emre A. ile yol üzerinde buluşan Yüksel, 1750 TL'yi alıp, cep telefonunu verdi. Daha sonra alışveriş yapmak için markete giden Yüksel, cep telefonu satışından aldığı paranın 100 lirasını iş yeri sahibine verdi. Market sahibinin paranın sahte olduğunu söylemesi üzerine, Emre A.?dan aldığı paraları kontrol eden Yüksel, seri numaralarının aynı olduğunu görünce dolandırıldığını anladı.

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği'ne giden Mustafa Yüksel, şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Yüksel'in, Emre A.?dan aldığı paraları kontrol eden polis, 17 adet 100 TL'lik banknotun sahte olduğunu, sadece 50 liranın gerçek olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Emre A.?yı çalıştığı iş yerinde yakaladı. Şüphelinin evinde arama yapan polis, 100 TL'lik sahte banknot, sahte çeyrek altın ve Yüksel'in cep telefonunu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre A., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Yüksel'in cep telefonu ise teslim edildi.

ADANA Sahte para ile cep telefonu satın alan şüpheli yakalandı
ADANA Sahte para ile cep telefonu satın alan şüpheli yakalandı
ADANA Sahte para ile cep telefonu satın alan şüpheli yakalandı
ADANA Sahte para ile cep telefonu satın alan şüpheli yakalandı
ADANA Sahte para ile cep telefonu satın alan şüpheli yakalandı
ADANA Sahte para ile cep telefonu satın alan şüpheli yakalandı
ADANA Sahte para ile cep telefonu satın alan şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Necmettin Erbakan
Magazin Prens Harry Pelin Öztekin Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ünal Karaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ADANA Sahte para ile cep telefonu satın alan şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 10:07:37. #1.16#
title