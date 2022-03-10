SAHTE KİMLİKLE VALİZİNDE 3 KİLO EROİN İLE YAKALANDI

RİZE'de polis uygulama noktasında durdurulan bir otobüste yapılan aramada başkasına ait kimlik kullanan yolcunun valizine zulalanmış 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürlüğü ile Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda Fındıklı Polis Uygulama Noktasında durdurulan otobüste arama yapıldı. Başkasına ait kimlik kullandığı tespit edilen A.D.'nin valizinde yapılan aramada, zulalanmış şekilde iki parça halinde 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arama kaydı bulunan A.D. yapılan işlemlerinin ardından tutuklandı.