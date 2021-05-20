"Sahte intihar" videosu gerçek oldu, Pakistanlı genç Tik- Tok uğruna can verdi

Sosyal ağlar arasında giderek yaygınlaşan uygulamalardan biri olan Tik- Tok, zaman zaman tehlikeli olaylara davetiye çıkarmaya devam ediyor. Son olarak "Sahte intihar" konulu Tik- Tok videosu çekmek isteyen Pakistanlı genç, silahın bir anda ateş alması sonucunda hayatını kaybetti.

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal paylaşım ağlarından biri olan Tik- Tok, çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirmeye başladı. Daha çok izlenme uğruna yeni içerikler üretmeye çalışan bazı Tik- Tok kullanıcıları, tehlikeli videolarla kendi hayatını tehlike atıyor.

Konuyla ilgili son örnek Pakistan'dan geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre 19 yaşındaki Hamidullah isimli gencin, "sahte intihar" videosu çekmek isterken canından olduğu öğrenildi.

600'E YAKIN VİDEOSU VAR

Pakistanlı Hamidullah'ın sıkı bir Tik- Tok kullanıcısı olduğu ve uygulamada 600'e yakın videosu olduğu belirtildi.TikTok'ta 8 binden fazla takipçisi olan Hamidullah'ın yeni bir içerik üretmek için son aklına gelen fikir, hayatına mal oldu.

VİDEO ÇEKMEK İÇİN KULLANDIĞI SİLAH DOLUYDU

Swat Valley bölgesi polis yetkilisi Badshah Hazrat, Hamidullah'ın hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili bilgilendirmede bulundu. Hazrat'ın yaptığı açıklamaya göre video çekmek için kullandığı silahın dolu olduğunu bilmeyen Hamidullah silahı şakağına dayayarak tetiği çekti ve dolu olan silahtan çıkan kurşunla olay yerinde anında hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Hamidullah'ın hayatını kaybettiği o anları içeren video TikTok'a hiç yüklenmedi ancak Pakistanlı gencin bazı arkadaşları olay anını sosyal medyadan paylaştı.

Hayatını kaybeden gencin TikTok'a daha önceleri arkadaşlarıyla şakalaşırken ya da kriket oynarken çekilen videoları yüklediği açıklandı.