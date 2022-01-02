Sahte içkiden ölen hastane çalışanı toprağa verildi

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içtikten sonra rahatsızlanan ve çalıştığı hastanede yaşamını yitiren temizlik görevlisi Avni Küçük (43), toprağa verildi.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Avni Küçük, Yeni Mahalle 721 Sokak'taki evinde, yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içti. Bir süre sonra mide bulantısı ve görme kaybı yaşayan Küçük, yakınları tarafından, çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Küçük, dün saat 06.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Avni Küçük'ün cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.