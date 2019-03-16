Sahte Gemi Adamı Belgesiyle Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Sahte gemi adamı ve acentecilik belgeleriyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 6 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "örgüte üye olmak" ve "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte gemi adamı ve sahte acentecilik belgeleriyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli ve İstanbul'da 11 adrese düzenlediği baskında 10 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan 10 şüpheli tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 6 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "örgüte üye olmak" ve "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından tutuklanmasına karar vererek, 4 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest kalmasına hükmetti.

Kaynak: AA