Sahte dezenfekte ürünleri korona virüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
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Mehmet Narin, Güncel

Sahte dezenfekte ürünleri korona virüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü Mehmet Narin, sahte dezenfektan ürünleri konusunda vatandaşları uyararak, "Bakanlık onayı olmayan sahte dezenfektanlar virüsten yüz kat daha öldürücü olabilir" dedi.

20.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:02
Sahte dezenfekte ürünleri korona virüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü Mehmet Narin, sahte dezenfektan ürünleri konusunda vatandaşları uyararak, "Bakanlık onayı olmayan sahte dezenfektanlar virüsten yüz kat daha öldürücü olabilir" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüs için alınan önlemler artarken, kolonya ve dezenfektanlar bireysel tedbirlerin ilk sırasında yer alıyor. Dezenfekte ve kolonyalara yoğun talep oluşurken, fırsatçılar ürünlerin sahtesini yapmaya başladı. İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Narin, korona virüs fırsatçılığı konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. Vatandaşların temizlik ürünlerine ciddi anlamda rağbet gösterdiğini kaydeden Narin, "Maske, tulum ve eldivende olduğu gibi maalesef burada da sahte alkol üreticileri de bu işlerin içerisine girdi. Şu anda binlerce noktada aldığımız duyumlara göre ciddi anlamda niteliği ve ne olduğu belli olmayan ürünlerden dezenfektan ürünleri adı altında üretimler yapmaya başladılar. Bununla ilgili olarak vatandaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Vatandaşlarımızın dezenfektan ürünü olarak aldıkları ürünlerin eğer Sağlık Bakanlığı onaylı barkodu ve üretim tarihleri yoksa muhtemelen korona virüsten yüz kat daha tehlikeli bir ürün alıyorlar. Belki virüs bir ihtimal, ama bu sahte dezenfektanları kullandıkları noktada virüsten yüz kat daha risk almaktadırlar" diye konuştu.

"Ürünlerde Sağlık Bakanlığı onaylı barkoda dikkat edilmeli"

Sattıkları ürünlerin ve dezenfekte yaptıkları ürünlerin Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler olduğunu belirten Narin, "Bizler Sağlık Bakanlığı onaylı olan dezenfektan ürünlerinin satışı ile ev ile iş yerlerini dezenfekte etmekte kullandığımız ürünlerde de Sağlık Bakanlığı onaylı barkodlar bulunmaktadır. Fakat ev ve iş yerine dezenfeksiyon yapan bazı temizlik firmaları veya değişik gruplardan da dezenfeksiyon işlemi yaptıklarını iddia eden bazı kişiler piyasada bulunmaktadır. Bunlar içerisinde kullanılan ürünlerde Sağlık Bakanlığı onaylı olması ve sertifikalarının olup olmamaları hususunda vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Eğer ev ve iş yerimizde dezenfeksiyon işlemi yapacaksak mutlaka bunun Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyoruz" şeklinde konuştu.

"Taleplerimizi ve ihtiyaçlarımızı zamana yayarsak paniğin önüne geçebiliriz"

Vatandaşlara panik yapmamaları konusunda uyarıda bulunan Narin, "Konunun uzmanları da uyarıyor. Sağlık Bakanlığının bu konularla ilgili olarak ciddi uyarıları var. Ama yer yer vatandaşlarımızda çok ciddi anlamda panik hali söz konusu. Panik yapmaya hiç gerek yok. Maskede, eldivende, tulumda da söyledik ve şimdi dezenfektan ve dezenfekte ürünleri için de aynı şeyleri söylüyoruz. Taleplerimizi ve ihtiyaçlarımızı zamana yayarsak ve kontrollü bir şekilde taleplerimizi yönlendirirsek herhangi bir paniğe gerek kalmaz. Eğer değişik markalar ve Sağlık Bakanlığı onayı olmayan sahte dezenfektanlar ile ellerimizi yıkarsak, ev ve iş yerlerimizi dezenfekte edersek kanser olma riski ile karşı karşıya kalabiliriz. Piyasada para kazanmak uğruna satılan ürünlere dikkat edilmesini istiyoruz. Sağlıklı yaşamak için ve virüse kalkan oluşturabilmesi açısından vatandaşlarımız paraya bakmıyor. Fakat vatandaşlardan ricamız, para vererek kanserojen madde almayalım" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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