Sahte altınla kuyumcuları dolandıran çete çökertildi

10.10.2019 11:52

Sahte altın üretip kuyumcu esnafı ve vatandaşları dolandıran çete, Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği ekipleri, suç işlemek amaçlı örgüt kurup piyasaya sahte para sürerek, dolandırıcılık yapan çeteyi 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde Ankara merkezli 9 ilde Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Sahte altın üretip kuyumcu esnafı ve vatandaşları dolandıran çete üyesi 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda sahte altından ziynet eşyası ve bunların yapımında kullanılan malzemeler, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Çetenin sahte altınlarla birçok kuyumcuyu ve vatandaşı dolandırdığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 7 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA