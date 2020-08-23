Sahte altın satarken yakalanan kadına 1 yıl 3 ay hapis cezası
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Sahte altın satarken yakalanan kadına 1 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA'da, daha önce sahte altın sattığı kuyumcu dükkanında ikinci kez aynı yöntemle satış yapmaya çalışırken dükkan sahibi tarafından yakalanan Ayşegül O. (32), 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sahte altın satarken yakalanan kadına 1 yıl 3 ay hapis cezası
23.08.2020 09:11 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:14

ADANA'da, daha önce sahte altın sattığı kuyumcu dükkanında ikinci kez aynı yöntemle satış yapmaya çalışırken dükkan sahibi tarafından yakalanan Ayşegül O. (32), 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Seyhan ilçesinde 5 Mayıs 2018 tarihinde, Yenibaraj Mahallesi İbo Osman Caddesi'ndeki Erkan Acar'a ait kuyumcu dükkanına gelen Ayşegül O., orijinaliyle aynı ağırlığa sahip sahte küpeyi satıp, kaçtı. Acar, aldığı küpeyi tekrar kontrol ettiğinde, sahte olduğunu fark edince polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, Ayşegül O.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, Acar'a ait kuyumcu dükkanına Haziran 2018 tarihinde  ikinci kez gelen Ayşegül O., yanında getirdiği altın görünümlü zinciri satmak istedi.

'SEN MİYDİN?' SORUSU PANİKLETTİGelen kişinin daha önce kendisini dolandıran Ayşegül O. olduğunu fark eden Acar, kardeşini dükkanın kapısında bekletti. Acar, Ayşegül O.'ya daha önce kendisine sahte altın satıp satmadığını sordu. Acar ve kardeşi, soru üzerine paniğe kapılan Ayşegül O.'yu yakaladı. Dükkanın önünde çevredekilerden yardım isteyen Ayşegül O., gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Ayşegül O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DURUŞMALARA KATILMADIAyşegül O. hakkında Adana 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Yapılan yargılama sonucu, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla başka bir suçtan tutuklu olduğu saptanan Ayşegül O., 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayşegül O.'ya denetimli serbestlik hükümleri uygulandı. Ayşegül O., cezasını tamamladıktan sonra denetimli serbest kalacak.'YAPTIĞI YANINA KAR MI KALACAK' DEMİŞTİDükkan sahibi Erkan Acar, "Kadını iş yerimizde kendimiz yakalayıp, polise teslim ettik, serbest kaldı. O günden bu yana mağduriyetimiz giderilmedi, üzerine duruşmalara bile gelmedi. Ben mahkemelere gittim. O dönemde 10 gram sahte altın satın almıştık. 2 bin liranın üzerinde mağduriyetimiz bulunmakta. Yakalama kararı çıkarılmış ve tekrar serbest kalmış. Yaptığı yanına kar mı kalacak?" demişti.

Kaynak: DHA

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