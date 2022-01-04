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Sahte alkolden 1 kişi zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde sahte alkolden 1 kişi zehirlendi.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde sahte alkolden 1 kişi zehirlendi. Alkolü satan 1 kişi gözaltına alındı. Şahsın evinde ve arabasında yapılan aramada sahte alkol ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, sahte içki alıp içen Mustafa K. (69) bir süre sonra rahatsızlandı. Kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne giden Mustafa K. burada fenalaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsın sahte alkolden zehirlendiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda sahte alkolü sattığı tespit edilen A.Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın arabasında yapılan aramada pet şişe votka ve bol miktarda faturasız cinsel içerikli hap ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramada da 10 litre etil alkol, 10 litre sahte rakı ve boş pet şişeler ele geçirildi.

Zehirlenen Mustafa K.'nin ise yoğum bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)

Sahte alkolden 1 kişi zehirlendi

Sahte alkolden 1 kişi zehirlendi

Sahte alkolden 1 kişi zehirlendi

Sahte alkolden 1 kişi zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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