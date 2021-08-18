Sahte 67 bin 500 doları piyasaya sürmeye hazırlananlara operasyon

Kocaeli'de 67 bin 500 Amerikan dolarını piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'de 67 bin 500 Amerikan dolarını piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piyasaya sahte döviz sürüleceği istihbaratına ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, Balçık Mahallesi'nde E.B. H.H., C.A. ve A.D. isimli şahısların temin ettikleri sahte dolarları piyasaya sürmeye çalıştıkları bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 675 adet sahte 100 Amerikan doları ele geçirildi. Olayla ilgili E.B., H.H., C.A. ve A.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı