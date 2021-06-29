Şahsiyet oyuncuları kimler? Şahsiyet dizisi konusu ne?

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ŞAHSİYET DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaştığı 'Şahsiyet' sıra dışı hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

ŞAHSİYET DİZİSİ KONUSU NE?

Usta oyuncu kadrosu ve soluksuz izlenecek sürükleyici hikayesi ile fırtınalar estiren dizi 'Şahsiyet'in nefes kesen ilk bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu.

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Haluk Bilginer'e 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü getiren ve tüm dünyanın dikkatini çeken dizi 'Şahsiyet', 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agâh Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.

ŞAHSİYET YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!