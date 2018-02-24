Survivor'da Soruyu Yanlış Anlayan Sahra, Verdiği Cevapla Rezil Oldu

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da ödül oyununa ünlüler takımından Sahra Işık'ın verdiği cevap damga vurdu.

CEVABI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

"Bil Bakalım" ödül oyununda Sahra Işık, "Ay yüzeyinde ilk golf oyunu ne zaman oynanmıştır?" sorusunu yanlış anlayınca olanlar oldu ve verdiği cevapla hem ekran başındakileri hem de stüdyodaki yarışmacı arkadaşlarını şaşırttı.