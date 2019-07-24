Sahnede çocuklar gibi eğlendi

Programına sevilen parçalarından "Oho" ile başlayan Onurluer, giydiği püsküllü yeşil mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Repertuvarında yer verdiği birçok usta sanatçının eserini güçlü sesiyle yorumlayan güzel şarkıcı, sahnede ki kıvrak danslarıyla da müzikseverlerden tam not aldı. Kendisini dinlemeye gelen küçük hayranlarını sahneye davet eden başarılı şarkıcı, onlarla beraberşarkılar söyleyip çocuklar gibi eğlenmeyi de ihmal etmedi.

CEREM ONURLUER YILDIZ TİLBE TAKLİDİYLE GÜLDÜRDÜ

Konserinin ikinci yarısına Yıldız Tilbe "Aşk Laftan Anlamaz Ki" şarkısıyla başlayan Onurluer, Tilbe taklidiyle de sevenlerini kahkahalara boğdu.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan başarılı şarkıcı, muhteşem performansının yanı sıra harika enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserini "Gidişini Seveyim" parçasıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi. Öte yanda Onurluer'i dinlemeye gelenler arasında bir dönemYeşilcam'ınyıldızları arasında yer alanBahar Öztan'da vardı.

Kaynak: Bültenler