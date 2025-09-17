Sahipsizler 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizi, bir gecede anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu alıyor. Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız) karakterleri, karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen birbirlerine destek olarak ayakta kalmaya çalışıyor ve yeni bir yaşam kurmanın yollarını arıyor. Peki, Sahipsizler'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç (dizinin başlıca düşmanı)

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

SAHİPSİZLER'İN HİKAYESİ

Sahipsizler, anne ve babalarının ani ölümüyle savrulan altı kardeşin hayatta kalma ve birlikte kalabilme çabasını konu alıyor. Azize, Cemo ve Zeliha; küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'ı korumak için erken yaşta büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kalıyor.

Mardin'de başlayan saf bir aşk öyküsü, İstanbul'un zorlu koşulları içinde bambaşka bir yöne evrilirken kardeşlerin hayatını derinden sarsıyor. Aile bağlarının, dayanışmanın ve umudun gücünü vurgulayan dizi, izleyicisine duygu yüklü bir dram sunuyor.

SAHİPSİZLER 31. BÖLÜM FRAGMANI

Sahipsizler dizisinin 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni tanıtımı takip etmek isteyen izleyiciler, dizinin resmi yayın platformlarını ziyaret edebilir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Pervin'in tüm çabalarına rağmen Azize ile Devran'ın düğünü için başta Cevdet olmak üzere herkes seferber olur. Kardeşler bu mutlu günün heyecanını yaşarken, hayatlarında sevindirici gelişmeler yaşanır.

Meryem, kendisine haksızlık yapıldığını düşünerek öfkesini büyütür ve hesap sormaya karar verir. Hamiyet'in gözünden düştüğünü anlayan Yavuz, tüm suçu Devran'a yükleyerek ona büyük bir kin besler. Öte yandan Fırat, geçmişte Vahap yüzünden yaşadığı acıların intikamını almak için plan yapar. Azize, Devran ve kardeşler, mutlulukla geçen bu günde onları bekleyen tehlikeden habersizdir.