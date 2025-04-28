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SAHİPSİZLER 21. BÖLÜM FRAGMANI! Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHİPSİZLER 21. BÖLÜM FRAGMANI! Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Sahipsizler 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizinin takipçileri arasında büyük merak uyandırdı. Star TV ekranlarında yayınlanan başarılı dizi, her yeni bölümüyle heyecanı artırıyor. Peki, Sahipsizler 21. bölüm fragmanı ne zaman yayınlandı ve yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

Star TV'nin sevilen dizisi için izleyiciler "Sahipsizler 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabını arıyordu. Yapım ekibi, merakla beklenen Sahipsizler 21. bölüm fragmanını resmi sosyal medya hesaplarından ve YouTube kanallarından yayınladı.

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Devran, Cemo ve Yusuf birlikte felekten bir gece geçirirken aralarındaki anlaşmazlıklara da sünger çekerler. Haşmet'in de onlara katılmasıyla eğlence bambaşka bir boyuta ulaşır. Samet ve Balım, okullarında düzenlenen kampa Devran ve Azize ile birlikte katılır. Bu kamp, çocukların Devran'a daha da ısınmasını sağlarken Azize ve Devran arasındaki yakınlığın güçlenmesine de katkı sağlar.

Kerem'in evine giden Fidan, onu çok şaşırtan bir gerçekle karşılaşır. Duygu ile Cemo arasında gelişen yakınlık, Melis'in kötü hissetmesine neden olur. Bu durum üzerine Duygu, dayısı Haşmet ile aralarındaki geçmişi bir anda açıklamaya karar verir. Bu gelişme ortamın gerilmesine yol açar. Azize, Duygu'ya sahip çıkar; ancak Duygu hakkında iyi düşünmeyen Devran, Azize ile karşı karşıya gelir.

SAHİPSİZLER 21. BÖLÜM FRAGMANI! Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin 21. bölümü, 30 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak.

SAHİPSİZLER 21. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLA

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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