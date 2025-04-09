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Sahipsizler 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Sahipsizler 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Peki, Sahipsizler 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHİPSİZLER OYUNCULARI KİM?

Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olduğunun ilk ipuçlarını verdi. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler adlı yeni dizi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Sahipsizler 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHİPSİZLER KONUSU NE?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

Sahipsizler 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHİPSİZLER 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sahipsizler 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanları Star TV platformlarından takip edebilirsiniz.

Sahipsizler 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHİPSİZLER 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sahipsizler 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel fragmanları Star TV platformlarından takip edebilirsiniz.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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