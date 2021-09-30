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Sahiplenmek sizden Destek Büyükşehir'den

Habermetre - Haberler | Toplum
Sahiplenmek sizden Destek Büyükşehir'den

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında sahipsiz canlar için sahiplendirme girişimi başlattı.

BALIKESİR (Habermetre) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında sahipsiz canlar için sahiplendirme girişimi başlattı. Büyükşehir Belediyesi barınaklarından sahiplenilecek can dostları aileye katma hareketine katılmak isteyen vatandaşlar, BBB TV'nin sosyal medya hesaplarından iletişime geçebilecekler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, barınaklardaki minik canları sahiplenerek ailesinin bir parçası yapan tüm hayvan severleri desteklemeye devam ediyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle sahipsiz canlar için sahiplendirme kampanyası başlatan Büyükşehir Belediyesi, destek projesi kapsamında sahiplenilen her kedi ve köpek için; bir paket mama, mama kabı, tasma, bir yıl boyunca ücretsiz parazit aşısı ile sahiplenilen her kedi ve yavru köpek için taşıma kabı desteği verecek.

İnsanın en yakını, koşulsuz sevgi kaynağı can dostları sahiplendirme girişimine başvurmak isteyen vatandaşlar "Senin Hikayen, Senin Kanalın" sloganıyla yayın hayatına başarılı bir şekilde devam eden BBB TV'nin, sosyal medya hesaplarına isim, soy isim ve iletişim bilgilerini mesaj olarak gönderip, onlara ömürlük yuva olabilirler.

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