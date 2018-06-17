Şahinkaya Kanyonu, Tekne Sahiplerinin Yüzünü Güldürüyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu, doğal güzelliğiyle bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğruyor.

İlçe merkezine 18 kilometre mesafede bulunan Türkmen Kayıkbaşı mevkiine gelen vatandaşlar burada tekneler ile doğa harikası Şahinkaya Kanyonu'nu gezme fırsatı buluyor. Bayram tatili nedeniyle izdihamın yaşandığı kanyonu gezen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor. Cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirmeye çalışan yerli ve yabancı turistler, bu görüntüleri soysal paylaşım sitelerinde de paylaşmayı ihmal etmiyor. Yoğunluk nedeniyle kanyona ulaşımda zorluk çeken ziyaretçiler, uzun kuyruklar oluşturuyor. Kanyona gelen ziyaretçiler dönüşte kanyon teraslarda köy ürünleri eşliğinde semaver çayını yudumlama imkanı da buluyor.

Tekne işletmecisi Nuri Çapkın, "Kanyona gelen ziyaretçilerimizi memnun edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşıyoruz. İlk defa gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında hayran kalıyorlar" dedi. - SAMSUN