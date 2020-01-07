Şahinkaya Bursluluk Sınavına rekor katılım

07.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:44

Akademik başarısıyla Türkiye'nin zirvesinde yer alan Şahinkaya Eğitim Kurumları, il genelinde düzenlediği Geleneksel Bursluluk Sınavı ile bu yıl da çok büyük ilgi gördü. İki gün boyunca gerçekleşen bursluluk sınavına 7 bine yakın öğrenci başvuru yaparak rekor bir sayıya imza attı. Şahinkaya Geleneksel Bursluluk Sınavı, 4,5,6. ve 7. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 4 Ocak'ta gerçekleşirken; Şahinkaya Liseleri Bursluluk Sınavı ise 8,9,10. ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 5 Ocak'ta yapıldı. Academy 1418 ve Santral Kampüs'te iki gün boyunca toplam 4 seans halinde gerçekleşen sınavlara öğrencilerin katılımı rekor düzeydeydi. Velilerin de büyük ilgi gösterdiği bursluluk sınavlarında öğrenciler Şahinkayalı olmak için bilgilerini ortaya döktüler.

Kaynak: Bültenler