Şahinbeyli Miniklerden Anlamlı Mesaj

Belediyemize bağlı Binevler sosyal tesisinde eğitim gören öğrenciler orman yangınlarına dikkat çekmek için fidan dikip doğa fotoğrafı çizdiler.

Belediyemize bağlı Binevler sosyal tesisinde eğitim gören öğrenciler orman yangınlarına dikkat çekmek için fidan dikip doğa fotoğrafı çizdiler.

Yanan orman yangınlarına kayıtsız kalmayan Belediyemize daha önce 27. 000 fidan bağışının yanı sıra Osmaniye ve Mavgattaki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları içinde sulama aracı göndermişti. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ayrıca yangında evleri ve malları zarar gören vatandaşlara 10. 000. 000 TL'ye kadar destek verileceği müjdesini vermişti. Şimdide Binevler Sosyal Tesisinde eğitim gören çocuklar fidan dikip doğa resimleri çizdiler.

Duyarlı Bir Davranış

Binevler Sosyal Tesisi 'ne gelen öğrenci velileri çocuklarının böyle duyarlı ve faydalı bir çalışma içerisinde olmalarından dolayı memnun olduklarını belirterek "Son günlerde ülkemizde çıkan orman yangınları hepimizi çok üzdü. Binevler Sosyal Tesisinde eğitim gören çocuklarımıza doğa ve orman sevgisi en iyi şekilde aşılanıyor. Orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla da doğa resmi çizip fidan diktiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dediler.

Kaynak: Habermetre