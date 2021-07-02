Şahinbey Türk Müziği Öğretmen Topluluğu konser verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şahinbey Türk Müziği Öğretmen Topluluğu konser verdi

Şahinbey Türk Müziği Öğretmen Topluluğu konser verdi
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te 120 öğretmenden oluşan Şahinbey Türk Müziği Öğretmen Topluluğu konser verdi.

Gaziantep'te 120 öğretmenden oluşan Şahinbey Türk Müziği Öğretmen Topluluğu konser verdi.

Şahinbey Kaymakamlığı koordinesinde Şahinbey Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, farklı branşlardaki öğretmenler, sevilen türküleri seslendirdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitim öğretim sürecinin salgın nedeniyle yüz yüze yapılamadığını hatırlatarak, "İnternet üzerinden tabletlerle yola devam etmeye çalıştık. Yine büyük gayretler, büyük çabalar oldu. Şahinbey Belediyesi olarak, eğitime, öğretmene, okullarımıza her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Öğretmenlerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile öğretmen ve yakınları katıldı.

Şahinbey Türk Müziği Öğretmen Topluluğu konser verdi
Şahinbey Türk Müziği Öğretmen Topluluğu konser verdi
Şahinbey Türk Müziği Öğretmen Topluluğu konser verdi
Şahinbey Türk Müziği Öğretmen Topluluğu konser verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz"
Türkiye'den İskeçe Türk Birliğinin statüsünün iadesi talebinin Yunan mahkemesince tekrar reddedilmesine tepki Açıklaması
Türkiye'den İskeçe Türk Birliğinin statüsünün iadesi talebinin Yunan mahkemesince tekrar reddedilmesine tepki Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ece Çeşmioğlu Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Emre Kocadağ Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şahinbey Türk Müziği Öğretmen Topluluğu konser verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 13:39:43. #1.15#

title