Şahinbey'de iş yerini kapalı tutan esnafa biner TL destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Şahinbey'de iş yerini kapalı tutan esnafa biner TL destek - Haber
Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Yerel

Şahinbey'de iş yerini kapalı tutan esnafa biner TL destek

- Şahinbey'de iş yerini kapalı tutan esnafa biner TL destek Şahinbey belediyesi dar gelirli 7 bin kişiye biner TL desteğin ardından zor durumda olan esnafa da biner TL ödeme yapıyor Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dar gelirli vatandaşlara vermiş olduğu bin TL'lik destekten sonra...

14.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:13
Şahinbey'de iş yerini kapalı tutan esnafa biner TL destek

- Şahinbey'de iş yerini kapalı tutan esnafa biner TL destek

Şahinbey belediyesi dar gelirli 7 bin kişiye biner TL desteğin ardından zor durumda olan esnafa da biner TL ödeme yapıyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dar gelirli vatandaşlara vermiş olduğu bin TL'lik destekten sonra korona virüsü nedeniyle iş yerlerini kapatan esnafa da biner TL'lik destek veriyor.

Daha önce Şahinbey Belediyesine bağlı sosyal marketten yardım alan 7 bin aileye biner TL nakdi yardım desteği veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, berber, bayan kuaförü, kahvehane, kıraathane, çay ocakları, küçük ölçekli lokantalar gibi İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kapanan iş yerlerine bin TL nakdi destek veriyor. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, amaçlarının esnafa destek olmak olduğunu belirterek, "Tüm dünyayı saran Kovid 19 salgını nedeniyle yakın teması engellemek amacıyla hükümetimizin almış olduğu karar gereği berber, bayan kuaförü, çay ocağı, kahvehane, hamam işletmeleri, okul kantinleri, öğrenci servisleri ve küçük lokantalar gibi iş yerlerine Biz Bize Yeteriz' kampanyası çerçevesinde destek olmak. Amacımız bu işletmelerin, kira, elektrik ve su ödemelerine yardımcı olmak. Ayrıca Şahinbey Belediyemizin kiracısı olan ve iş yerleri kapanan iş yerlerinden kira almadığımız gibi, iş yerleri açık olanlardan da yüzde 50 indirimli kira alıyoruz. Bu zorlu süreci de omuz omuza en kısa sürede atlatacağız" dedi.

Verilen para esnafa ilaç oldu

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, esnafın şu zor zamanda elektrik parasını dahi ödeyemediğini verilen bu desteğin esnafa ilaç gibi geldiğini belirterek "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle zor günler yaşıyoruz. Bu süreçte en fazla sıkıntı çeken kesim küçük esnafımız. Yaşanan bu zorlu süreçte Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun esnafın yanında yer alması bizleri odlukça mutlu etti. Esnafımıza verilen destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na, meclis üyelerine ve başkan yardımcılarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Beberler Odası Başkanı Hacı Darıcı, salgının esnafı çok kötü etkilediğini belirterek, "Korona virüsü nedeniyle esnaflarımızın iş yerleri bir süredir kapalı. Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey İlçesi'ndeki esnafımıza 1.000 TL destek vereceğini söyledi. Bu zor günümüzde bizlere yardım elini uzatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bayan Kuaförler Odası Başkanı Mesut Alkava, yapılan bin TL'lik desteğin esnafa ilaç gibi geldiğini belirterek "Korona virüsü salgını nedeniyle iş yerlerimiz bir süredir kapalı. Esnafımız iş yerlerinin kapanması nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu zor günümüzde esnafımıza yapılan bin TL 'lik destek ilaç gibi geldi kendisine esnafım ve şahsım adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkana teşekkür

İş yeri bir süredir kapalı olan Berber Tahir Köysu, korona virüsü salgını nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Korana salgını nedeniyle iş yerlerimiz kapandı. Gelirimiz sıfır noktasına düştü. Hiçbir gelirimiz yokken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun vermiş olduğu bin TL'lik nakdi yardımı aldım. Bize vermiş olduğu bu destek bizlere ilaç gibi geldi. Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'ndan Allah razı olsun" dedi.

Korona salgını nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan Bayan Kuaförü Melek Özdemir, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun vermiş olduğu desteğin kendileri için çok iyi olduğunu belirterek, "İşyerlerimiz yaklaşık 20 gündür kapalı. Bu nedenle hiçbir gelirimiz yok. Bu zor günümüzde Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun vermiş olduğu destek çok iyi geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Tahmazoğlu bin TL'lik para desteğinden faydalanmak isteyen esnaflardan Şahinbey Belediyesi internet sitesinde bulunan formu doldurmalarını ve İBAN numaraları ile başvurmalarını istedi.

Şahinbey'de iş yerini kapalı tutan esnafa biner TL destek

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haber
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar Haber
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haber
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haber
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haber
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haber
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi
Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi
Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Hakkı Saruhan Oluç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Can Dilan Çıtak Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Falcao Ali Koç Bülent Uygun Lionel Messi Rüştü Reçber
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz İstifa
Şu an buradasınız: Şahinbey'de iş yerini kapalı tutan esnafa biner TL destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 16:39:27. #1.14#
title