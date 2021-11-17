Şahinbey Belediyesine ödül

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediyesi, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali"nde gençliğe yaptığı yatırımlardan dolayı ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesinin ödülünü Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin geleceği için projeler ürettiklerini, ilçeyi imar ederken gençleri hizmetlerin merkezine aldıklarına dikkati çekti.

Tahmazoğlu, "Yarınların Türkiye'sinde Şahinbey Modeli" projesiyle milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yarınların bilim insanı olmalarına katkı sağlamak, sportif faaliyetlerle birlikte bilimsel deneyler yaparak lider genç olmaları yolunda ilerlemelerini amaç edindik. 665 bin TL yatırımla ilçemizin dört bir yanına eşsiz mimarisi ve mekansal planlamasıyla 198 modern Gençlik Merkezi ve Bilim Evi'ni gençlerimizin hizmetine sunduk. Bu anlamada yeni Fatihler, Mehmet Akifler, Necip Fazıllar, Fuat Sezginler yetişmesi ve ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıran vatan sevdalısı gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Yaptığımız bu önemli yatırımlarla Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ilerlemeye devam edeceğiz. 'Tam Bana Göre Festivali'ne Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı yarışmaya 3 kategoride katıldık ve ödüle layık görüldük. Cumhurbaşkanımızın elinden almak beni ayrıca mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri

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