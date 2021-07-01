Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
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Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 11 maddenin 6'sı İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4'ü Plan Bütçe Komisyonu'na, 1 madde hem Plan bütçe Komisyonuna hem de Kırsal Kalkınma Komisyonuna gündem dışı bir madde ise oy birliği ile gündeme alındıktan sonra Kırsal Kalkınma Komisyonuna havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı 2. oturum toplantısını 06 Temmuz 2021 Salı günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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