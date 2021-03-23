Şahin ve Türeci'ye Almanya'dan "Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı"
23.03.2021 15:44 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:55
Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Almanya'nın en önemli devlet ödülü "Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı"na layık görüldü.
Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Almanya'nın en önemli devlet ödülü "Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı"na layık görüldü. Törende konuşan Almanya Cumhurbaşkanı, bilimsel başarıların milliyeti olmadığını söyledi
Kaynak: DailyMotion.com