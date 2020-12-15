Şahin Tin Kimdir? Şahin Tin nerelidir? Şahin Tin TBMM'de ki görevi nedir?
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Şahin Tin Kimdir? Şahin Tin nerelidir? Şahin Tin TBMM'de ki görevi nedir?

15.12.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:11
Şahin Tin Kimdir? Şahin Tin nerelidir? Şahin Tin TBMM'de ki görevi nedir?

Denizli Serinhisar doğumlu olan ve yaptığı açıklamalar ile oldukça dikkat çeken Şahin Tin Kimdir? Şahin Tin nerelidir? Şahin Tin TBMM'de ki görevi nedir?

TBMM'de Denizli milletvekili olarak görev yapanŞahin Tin Kimdir? Şahin Tin nerelidir? Şahin Tin TBMM'de ki görevi nedir?

Şahin Tin Kimdir? Şahin Tin nerelidir? Şahin Tin TBMM'de ki görevi nedir?

ŞAHİN TİN KİMDİR?

Oldukça dikkat çeken açıklamaları ile sosyal medyada sık sık gündem olan Şahin Tin, 15 Aralık 1966'da Denizli Serinhisar'da doğdu. Baba adı Mehmet, Anne adı Umman'dır.

Şahin Tin Kimdir? Şahin Tin nerelidir? Şahin Tin TBMM'de ki görevi nedir?

Sanayici, İş Adamı; Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Denizli İş Adamları Platformunun Kurucu Üyeliği, MÜSİAD Denizli Şube Başkanlığı, Denizli Sanayi Odası Meclis Üyeliği, AK Parti Denizli İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

26. Dönem Denizli Milletvekili seçildi. 26. Dönemde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Kâtip üyeliği, Türkiye Senegal Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. İyi düzeyde İngilizce bilen Şahin Tin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:12:14. #1.15#
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