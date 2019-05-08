Şahin Orucunu İftar Çadırında Açtı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) karşısı Atakent Parkı içerisinde kurulan iftar çadırında vatandaşlarla orucunu açan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, masaları tek tek gezdi, vatandaşların ramazanını kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, burada yaptığı konuşmada, 11 ayın sultanı ramazanın başının rahmet, ortasının mağfiret, sonunun ise cehennemden kurtuluş olduğunu belirtti.

İftar çadırlarında günde 10 bin kişiye yemek verdiklerini kaydeden Şahin, sokak iftarları da verdiklerini ve her ilçede iftar düzenlediklerini anlattı.

Gündüz çocuklara Hacivat Karagöz ve orta oyunları oynattıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, bu oyunlarda verilecek dersi alsınlar ve geleneğimizdeki güzellikleri yaşasınlar istiyoruz. Akşamları kardeşlik sofralarımızda bir aradayız. Ramazan, midemize oruç tutturmaktan çok daha öte, sevginin, kardeşliğin, bereketin olduğu bir ay. Yunus Emre'nin, Hazreti Mevlana'nın gözüyle baktığımız zaman gönüllere girmeyi sağlıyor, bize hayır duası almak için önemli bir fırsat veriyor. Biz de üniversitenin yanında olduğundan öğrencilerimizle ve burada yaşayan halkımızla bir aradayız. Sevginin, kardeşliğin çoğaldığı bir ayda sevgimizi, kardeşliğimizi çoğaltıyoruz. Bu vesile ile bütün hemşehrilerimizin ramazanını kutluyorum."

Vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırlarında insanların rahatlıkla orucunu açtığını bildirerek, sosyal belediyecilik anlayışının yansıtıldığı bu önemli çalışmada emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin başta olmak üzere herkese teşekkür ettiler.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Şehreküstü İtfaiyesi yanı, Talat Özkarslı Spor Salonu önü, Kayaönü İtfaiyesi içi, Düztepe Çamlık Parkı içi, Karataş Mahallesi 103410 Nolu Cadde, GAÜN Atakent Parkı ve Gar binası önünde kurduğu iftar çadırlarında, ramazan boyunca 300 bin kişiye iftar vermeyi hedefliyor.

Kaynak: AA