Sahiller boş kalınca, yaban hayvanları sahillere gelmeye başladı
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Sahiller boş kalınca, yaban hayvanları sahillere gelmeye başladı

Sahiller boş kalınca, yaban hayvanları sahillere gelmeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma nedeniyle sahiller büyük ölçüde boş kalınca "küçük ak balıkçıl" Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Gümbet sahilini mesken tuttu.

Tam kapanma nedeniyle sahiller büyük ölçüde boş kalınca "küçük ak balıkçıl" Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Gümbet sahilini mesken tuttu.

Artan korona virüs vakaları sebebiyle Bodrum sahilleri büyük ölçüde boş. Bu mevsimde yaşanan bu olağanüstü durum sebebiyle sahildeki yaban hayatı da zenginleşiyor. Geçen yıl da salgın önlemleri kapsamında sahil boşalınca Gümbet sahilini "küçük ak balıkçıl" mesken tutmuştu. Aynı kuş, bu yıl da Gümbet sahilini mesken tuttu. Kuş, beyaz tüyleri ve siyah uzun bacakları ile kendine hayran bıraktı.

"Küçük ak balıkçıl" (Egretta garzetta), balıkçılgiller (Ardeidae) familyasına ait 55-65 cm boyunda, 88-95 cm kanat açıklığına sahip bir kuş türü. Ağırlıkları 350-550 gramdır. Bütün tüyleri beyaz renklidir. Sarı ayaklara sahiptirler. Gagası ve bacaklarının siyah olması sayesinde kolayca tanınabilirler. Uzun gagası ve bacaklarıyla sığ sularda beslenmeye uyum sağlamış bir kuştur. Balık, amfibiler, kabuklular ve böcekler gibi küçük hayvanlarla beslenirler. - MUĞLA

Sahiller boş kalınca, yaban hayvanları sahillere gelmeye başladı
Sahiller boş kalınca, yaban hayvanları sahillere gelmeye başladı
Sahiller boş kalınca, yaban hayvanları sahillere gelmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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