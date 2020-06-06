Sahildeki geri dönüşüm konteynerinin yakılmasına muhtardan tepki
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Sahildeki geri dönüşüm konteynerinin yakılmasına muhtardan tepki

Sahildeki geri dönüşüm konteynerinin yakılmasına muhtardan tepkiEDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilindeki cam atık geri dönüşüm konteyneri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.

06.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:44

Sahildeki geri dönüşüm konteynerinin yakılmasına muhtardan tepki

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilindeki cam atık geri dönüşüm konteyneri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban, yanan konteyneri cep telefonuyla görüntüleyerek, tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mecidiye köyü sahilinde meydana geldi. Mecidiye köyü sahiline konulan cam atık geri dönüşüm konteyneri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürdü. Yangın sonucu geri dönüşüm konteyneri kullanılmaz hale geldi.

Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban da yanan konteyneri cep telefonuyla görüntüleyerek, tepki gösterdi. Balaban, 'TANAP tarafından dağıtılan konteynerleri yakmışlar. Mecidiye sahilinde terbiyesizlik had safhada. Bunu artık kaldıracak halimiz kalmadı. İlgilileri göreve davet ediyorum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kimse kusura bakmasın' dedi. Jandarmanın da konteyneri yakan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.

Sahildeki geri dönüşüm konteynerinin yakılmasına muhtardan tepki

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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