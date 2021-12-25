Sahilde nişanlısıyla öyle pozlar verdi ki...

37 yaşındaki dünyaca ünlü model Izabel Goulart, yılbaşı tatili için nişanlısı Kevin Trapp(31) ile Karayip Denizi'ne gitti. Kırmızı bikinisi ve Noel şapkasıyla sahilde cesur pozlar veren ünlü model bronz teniyle dikkat çekti.

AMUDA KALKTI

Sahilde yoga yapan Izabel Goulart, bir ara sevgilisinin kucağında amuda kalktı. Tatilcilerin meraklı bakışlarına aldırmayan çift, paparazzilere samimi ve renkli görüntüler verdi.

YASAK AŞK İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Futbolcu Neymar'ın, eski takım arkadaşı Kevin Trapp'ın nişanlısı Izabel Goulart ile yaşadığı yasak aşk fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Bir süredir ünlü model Natalia Barulich ile aşk yaşayan Neymar ile Goulart'ın yasak aşk yaşadığına dair ilk iddialar temmuz ayında ortaya atılmış ancak Brezilyalı futbolcunun Barulich ile ilişkisinin başlamasının ardından dedikodular sona ermişti.