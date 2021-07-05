Sahil Güvenlik filmi oyuncuları kimler? Sahil Güvenlik film konusu nedir?

Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak Sahil Güvenlik filmi 2017 yılında gösterime girdi. Sahil Güvenlik filmi oyuncuları kimler? Sahil Güvenlik film konusu nedir? Sahil Güvenlik filmi nerede çekildi?

Seth Gordon tarafından yönetilen 2017 yapımı Amerikan aksiyon komedi filmi Sahil Güvenlik nerede çekildi? Sahil Güvenlik filmi oyuncuları kimler? Sahil Güvenlik film konusu nedir?

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ OYUNCULARI

Dwayne Johnson,

Zac Efron,

Alexandra Daddario,

Kelly Rohrbach,

Jon Bass,

Ilfenesh Hadera,

Priyanka Chopra

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sahil Güvenlik, aynı adlı diziden uyarlanan ve Seth Gordon tarafından yönetilen 2017 yapımı Amerikan aksiyon komedi filmi. Kendisini işine adamış cankurtaran Mitch Buchannon'ın yeni cankurtaran ile arasında geçen çekişmeyi konu aldı.