Sahil güvenlik dalgıçları, Beylerbeyi'ndeki iskelede sıkışan kedi için seferber oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sahil güvenlik dalgıçları, Beylerbeyi'ndeki iskelede sıkışan kedi için seferber oldu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Beylerbeyi'nde sahilde sıkışan kediyi kurtardı.

İstanbul'da son 1 yılda kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe belli oldu
İstanbul'da son 1 yılda kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe belli oldu

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Beylerbeyi'nde sahilde sıkışan kediyi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Beylerbeyi Camisi'nin önündeki iskelede sıkışan kedinin sesini duyan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine botla yanaşan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 dalgıç, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından kurtarma anına ilişkin görüntüleri yayınlayarak, "İstanbul'umuzun caddelerini, sokaklarını hatta evlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Canları bizim için çok değerli. Geçmiş olsun. Tebrikler ve teşekkürler Sahil güvenlik ekibimiz." ifadelerini kullandı.

Sahil güvenlik dalgıçları, Beylerbeyi'ndeki iskelede sıkışan kedi için seferber oldu
Sahil güvenlik dalgıçları, Beylerbeyi'ndeki iskelede sıkışan kedi için seferber oldu
Sahil güvenlik dalgıçları, Beylerbeyi'ndeki iskelede sıkışan kedi için seferber oldu
Sahil güvenlik dalgıçları, Beylerbeyi'ndeki iskelede sıkışan kedi için seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Nikos Dendias Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Muslera Cenk Tosun Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sahil güvenlik dalgıçları, Beylerbeyi'ndeki iskelede sıkışan kedi için seferber oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 17:15:28. #1.16#

title