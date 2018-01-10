Sahil Güvenliğin Fetö Davasında 6 Asker ve 1 Öğretmene 6 Yıl 3'er Ay Hapis

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında tutuklanan 6'sı rütbeli asker olmak üzere 7 kişiye 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilerken, tutuksuz olan 2 kişi ise beraat etti.

Samsun'da FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli rütbeli askerler ve 1 öğretmen ile 1 işçinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 9 kişinin yargılanması sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde basına kapalı olarak görülen davanın son duruşmasında tutuklu sanıklardan meslekten ihraç edilen Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Hakan Küçükberber, Üsteğmenler Kadir Emrah Çıkrıkçı, Orhan Uyaroğlu, Gazi Atalay, Ahmet Hamdi Mutlu ve Teğmen Ufuk Polat ile öğretmen İsa Kaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyelerine karar verildi. Tutuksuz olarak yargılanan Astsubay Üstçavuş Murat Deniz ve Sahil Güvenlikte işçi Ertan Saraç ise beraat etti. - SAMSUN