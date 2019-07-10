Şahika Ercümen, Ayvalık'ta ve Kaş'ta yeni dalgıçlar yetiştiriyor!

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Polonyalı dalış rekortmeni Emilia Biala ile birlikte hem yeni sporcular yetiştirmek hem de özellikle yaz aylarında yaşanan suda boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına temel dalış eğitimi etkinlikleri ve antrenman kampları başlattı.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde hâlâ her sene onlarca boğulma vakası yaşandığına dikkat çeken milli sporcu Şahika Ercümen bu eğitimleri, herkesin suda kendini rahat hissedebilmesi, acil bir durumda kendini kurtarabilmesi veya müdahale edebilmesi amacıyla planladıklarını dile getiriyor.

"Ayrıca ülkemizden yeni başarılı sporcular çıkması en büyük gayem. Yaz boyunca Ayvalık ve Kaş'ta eğitimlerimiz devam edecek" şeklinde konuşan Şahika Ercümen ile Emilia Biala'in gerçekleştireceği 2 günlük eğitimlerin sonunda katılımcılara uluslararası bir sertifika da verilecek.

Kaynak: Bültenler