Şahide Türe kimdir, ne zaman vefat etti? Şahide Türe neden öldü?

Şahide Türe ne zaman vefat etti? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ünlü YouTuber Berkcan Güven anneannesi Şahide Türe adına yardım kampanyası başlatıp Darülaceze vakfına bağışlamasıyla gündeme geldi. Şahide Türe vefat haberi sonrası Şahide Türe kimdir ve Şehide Türe neden öldü konuları merak edildi.

ŞAHİDE TÜRE KİMDİR?

Ünlü YouTuber Berkcan Güven anneannesi Şahide Türe uzun süredir tedavi görüyordu. Türkiye'de 90 yaş üstünde 100 bin abone plaketi almayı başaran ilk YouTuber unvanına sahip Şahide Türe torunu Berkcan Güven ile çektiği eğlenceli videolar ile biliniyordu. 26 Aralık 2018 tarihinden Berkcan Güven ''Şahide Türe emeklilik videosu'' ile anneannesinin artık dinleneceğini duyurmuştu.

Berkcan Güven anneannesi Şahide Türe adına bağış kampanyası başlattı ve anneannesi adına para toplamıştı. Ünlü YouTuber Berkcan Güven Mayıs 2019 tarihinde Şahide Türe adına topladığı 200.000 TL'yi Darülaceze'ye teslim ederek takdir topladı.

Şahide Türe, 28 Aralık 2021 tarihinde hayatını kaybetti.

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