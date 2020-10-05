Sahibine 'affedin' notu yazıp, bisikleti aldığı yere bıraktı
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Sahibine 'affedin' notu yazıp, bisikleti aldığı yere bıraktı

05.10.2020 12:39 | Son Güncelleme: 05.10.2020 12:43
Sahibine 'affedin' notu yazıp, bisikleti aldığı yere bıraktı

ANTALYA'da, mahalledeki bisikleti alıp, bir süre sonra aynı yere getiren kişi, sahibine not bıraktı.

ANTALYA'da, mahalledeki bisikleti alıp, bir süre sonra aynı yere getiren kişi, sahibine not bıraktı. Kağıtta, "Bisikleti hırsızlık amaçlı çalmadım. Acil yetişmem gereken bir yer vardı. Bu yüzden almak zorunda kaldım. Beni affedin" yazısı yer aldı. 

Olay, 3 gün önce, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibi tarafından kaldırıma bırakılan bisikleti alan kişi, kayıplara karıştı. Bisikleti her yerde arayan sahibi, bir süre sonra bıraktığı yerde olduğunu gördü. Bisikletin sahibine bırakılan karton üzerindeki notta ise "Abi kusura bakma, ben bisikleti hırsızlık amaçlı çalmadım, zor durumdaydım. Acil bir yere yetişmem gerekiyordu. Bisikletinizi geciktirdim. Kusura bakmayın, Allah rızası için hakkınızı helal edin ve beni affedin" yazısı yer aldı. Üzerinde not ile bisikletini bıraktığı yerde bulan sahibi, fotoğrafını çekerek, sosyal medyada paylaştı.


Sahibine 'affedin' notu yazıp, bisikleti aldığı yere bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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